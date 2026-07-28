Майже сотня дронів у Москви: чим обернулася атака для росіян

Ранок 28 липня для Москви та Підмосков'я почався з однієї з наймасштабніших атак безпілотників останнім часом. Вже близько п'ятої години ранку мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про перші збиті дрони, проте незабаром стало зрозуміло, що це лише початок тривалої повітряної атаки.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За заявами Собяніна, сили протиповітряної оборони знищили 12 безпілотників, які прямували до Москви. Після цього столичний градоначальник ще кілька разів публікував повідомлення про нові перехоплення, а екстрені служби були направлені до місць падіння уламків.

За даними російських пабліків та OSINT-ресурсів, всього російської ППО довелося відбивати наліт приблизно сотні безпілотників. Повідомляється, що атака охопила не лише Москву, а й низку об'єктів у Підмосков'ї.

Одним із найпомітніших наслідків стала пожежа на території логістичного центру маркетплейсу Wildberries. Російські джерела також повідомили про спалах на промисловому підприємстві в Чехові. Йдеться про завод ЗАТ "Гідростатконструкція", де, за попередньою інформацією, безпілотник упав на території підприємства або потрапив у димову трубу.

Це не перший випадок, коли під ударом опиняються об'єкти найбільшого російського маркетплейсу. Останнім часом склади Wildberries неодноразово фігурували у повідомленнях про нальоти безпілотників на території Росії.

Офіційної інформації про масштаби руйнувань та можливих постраждалих на момент публікації небагато. Російська влада продовжує оцінювати наслідки атаки, а екстрені служби працюють на місцях подій. Масштаб нальоту знову продемонстрував, що навіть глибоко тилові регіони Росії дедалі частіше стають метою повітряних атак.

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