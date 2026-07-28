Почти сотня дронов у Москвы: чем обернулась атака для россиян

Утро 28 июля для Москвы и Подмосковья началось с одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Уже около пяти часов утра мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых дронах, однако вскоре стало ясно, что это лишь начало продолжительной воздушной атаки.

Дрон. Фото: из открытых источников

По заявлениям Собянина, силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников, направлявшихся к Москве. После этого столичный градоначальник еще несколько раз публиковал сообщения о новых перехватах, а экстренные службы были направлены к местам падения обломков.

По данным российских пабликов и OSINT-ресурсов, всего российской ПВО пришлось отражать налет примерно сотни беспилотников. Сообщается, что атака охватила не только Москву, но и ряд объектов в Подмосковье.

Одним из наиболее заметных последствий стал пожар на территории логистического центра маркетплейса Wildberries. Российские источники также сообщили о возгорании на промышленном предприятии в Чехове. Речь идет о заводе ЗАО "Гидростальконструкция", где, по предварительной информации, беспилотник упал на территории предприятия или попал в дымовую трубу.

Это уже не первый случай, когда под ударом оказываются объекты крупнейшего российского маркетплейса. В последнее время склады Wildberries неоднократно фигурировали в сообщениях о налетах беспилотников на территории России.

Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших на момент публикации немного. Российские власти продолжают оценивать последствия атаки, а экстренные службы работают на местах происшествий. Масштаб налета вновь продемонстрировал, что даже глубоко тыловые регионы России все чаще становятся целью воздушных атак.

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