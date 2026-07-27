Кремль экстренно меняет тактику на море: какое решение принял Путин на фоне атаки украинских дронов

Россия приступила к созданию специальных полков беспилотных систем в составе Военно-морского флота, пытаясь защитить свои корабли и военно-морскую инфраструктуру от усиливающихся украинских атак. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние заявления российского военного руководства.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев сообщил о формировании первого полка беспилотных систем в составе Северного флота. Подразделение начало работу 1 июля, а до конца года Россия намерена создать дополнительные аналогичные формирования. В 2027 году такую же структуру планируют развернуть и на Тихоокеанском флоте.

В ISW обращают внимание, что новые подразделения будут подчиняться непосредственно Военно-морскому флоту и не войдут в уже существующие Силы беспилотных систем России, которые действуют на фронте в интересах сухопутных войск. По мнению аналитиков, главная задача новых полков — защита кораблей, военно-морских баз и портов от украинских ударов, прежде всего в Черном и Азовском морях.

Эксперты напоминают, что за последнее время Россия уже предпринимала многочисленные меры для защиты флота: перебрасывала корабли в более безопасные районы, рассредоточивала силы, устанавливала противодроновые сети, усиливала патрулирование авиацией и создавала мобильные группы реагирования. Однако, как отмечают в ISW, эти меры не смогли полностью остановить украинские атаки.

Аналитики считают, что расширение морских подразделений беспилотных систем свидетельствует о более глубокой трансформации российской армии. Москва пытается интегрировать дроны практически во все виды войск, признавая, что современные боевые действия все больше определяются технологиями беспилотной войны. При этом необходимость столь масштабной реорганизации сама по себе указывает на серьезные проблемы с защитой российских военных объектов от украинских ударов.

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