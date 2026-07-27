Кремль екстрено змінює тактику на морі: яке рішення ухвалив Путін на тлі атаки українських дронів

Росія розпочала створення спеціальних полків безпілотних систем у складі Військово-морського флоту, намагаючись захистити свої кораблі та військово-морську інфраструктуру від посилених українських атак. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви російського військового керівництва.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними експертів, головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Олександр Моїсеєв повідомив про формування першого полку безпілотних систем у складі Північного флоту. Підрозділ розпочав роботу 1 липня, а до кінця року Росія має намір створити додаткові аналогічні формування. 2027 року таку ж структуру планують розгорнути і на Тихоокеанському флоті.

В ISW звертають увагу, що нові підрозділи підпорядковуватимуться безпосередньо Військово-морському флоту і не увійдуть до існуючих Сил безпілотних систем Росії, які діють на фронті на користь сухопутних військ. На думку аналітиків, головне завдання нових полків — захист кораблів, військово-морських баз та портів від українських ударів, насамперед у Чорному та Азовському морях.

Експерти нагадують, що останнім часом Росія вже вживала численних заходів для захисту флоту: перекидала кораблі в безпечніші райони, розосереджувала сили, встановлювала протидронові мережі, посилювала патрулювання авіацією та створювала мобільні групи реагування. Проте, як зазначають у ISW, ці заходи не змогли повністю зупинити українські атаки.

Аналітики вважають, що розширення морських підрозділів безпілотних систем свідчить про глибшу трансформацію російської армії. Москва намагається інтегрувати дрони практично у всі види військ, визнаючи, що сучасні бойові дії дедалі більше визначаються технологіями безпілотної війни. При цьому необхідність такої масштабної реорганізації сама собою вказує на серйозні проблеми із захистом російських військових об'єктів від українських ударів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін похвалився новою зброєю, яку РФ випробовує на українцях.



