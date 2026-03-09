«Майже окуповано»: командир зробив гучну заяву

Рубрики
Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою та змінюється досить швидко. Про це в інтерв’ю проєкту Донбас Реалії заявив командир 1 окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов з позивним "Перун".
Командир Дмитро Філатов про Гуляйполе
За його словами, бойова обстановка в районі Гуляйполя є дуже динамічною, однак події на цьому напрямку є частиною загального військового задуму.
Він зазначив, що подібна ситуація раніше спостерігалася і на Добропільському напрямку, де противник намагався реалізувати власний план наступу, однак ці наміри були зірвані.
Філатов пояснив, що російські війська розглядають Запорізький напрямок як одну з наступних ділянок для посилення тиску на українські сили.
За його словами, стратегічний задум російської армії полягає у виході на позиції, з яких можна буде ефективно застосовувати артилерію по Запоріжжю.
Такі дії, на думку військового, можуть мати серйозні наслідки для міста, зокрема для його промисловості та економіки держави загалом.