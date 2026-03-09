«Почти оккупировано»: командир сделал громкое заявление

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной и довольно быстро меняется. Об этом в интервью проекту Донбасс Реалии заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов с позывным "Перун".
Командир Дмитрий Филатов о Гуляйполе
По его словам, боевая обстановка в районе Гуляйполя очень динамична, однако события на этом направлении являются частью общего военного замысла.
Он отметил, что подобная ситуация ранее наблюдалась и на Добропольском направлении, где противник пытался реализовать свой план наступления, однако эти намерения были сорваны.
Филатов объяснил, что российские войска рассматривают Запорожское направление как один из следующих участков для усиления давления на украинские силы.
По его словам, стратегический замысел российской армии состоит в выходе на позиции, с которых можно будет эффективно применять артиллерию по Запорожью.
Такие действия, по мнению военного, могут иметь серьезные последствия для города, в частности, для его промышленности и экономики государства в целом.