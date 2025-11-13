Майбутнє війни в Україні: три сценарії припинення вогню до 2026 року

За оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, вже до осені 2026 року на війні в Україні може встановитися "нестабільне припинення вогню". На думку експерта, це може статися лише за одного з трьох різних сценаріїв, і жоден із них не гарантує тривалого миру.

Три сценарії припинення вогню в Україні. Фото з відкритих джерел

Сценарій 1. Втручання Дональда Трампа

На думку Кларка, перший варіант пов’язаний із політичними рішеннями у Сполучених Штатах. Якщо президент Дональд Трамп, попри свій скептицизм, вирішить "залишатися залученим у цю війну", він може зіграти вирішальну роль у тиску на Кремль.

"Не думаю, що він це зробить, але можу помилятися", — зауважив Кларк.

За його словами, Трамп може ухвалити таке рішення з внутрішньополітичних причин, щоб продемонструвати успіх на зовнішній арені. У цьому випадку Росію могли б змусити укласти "значущий мир".

Сценарій 2. Росія захоплює Донбас

Інший можливий розвиток подій передбачає повний контроль Росії над Донбасом. Кларк припускає, що Володимир Путін може вирішити припинити активні бойові дії після досягнення цієї мети.

"Він може вирішити, що більше не хоче підтримувати операцію. Тож зараз саме час для угоди про припинення вогню. Вона не триватиме довго, він порушить її протягом двох або трьох років, щоб продовжити захоплення України", — прогнозує аналітик.

Такий сценарій означав би тимчасову паузу у війні, але не її завершення. Кларк попереджає, що Москва розглядатиме перемир’я як тактичний крок для перегрупування сил.

Сценарій 3. Український контрнаступ і перегляд планів Кремля

Третій варіант передбачає частковий успіх українських сил на фронті. Якщо Україна зможе "відтіснити росіян у деяких суттєвих аспектах", це може змінити розклад сил і змусити Кремль переглянути свої плани.

У такому випадку Росія почне втрачати території та розуміння власної переваги, а всередині країни може посилитися тиск щодо припинення війни. Однак, Кларк навіть за цього сценарію не очікує остаточного завершення російської агресії. За його словами, це буде спосіб Кремля переосмислити війну в Україні.

Майкл Кларк наголошує, що ймовірне припинення вогню не буде миром у класичному розумінні. Це радше фаза вичікування, коли бойові дії скорочуються, але не припиняються повністю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому удари по НПЗ в Росії не вплинуть на лінію фронту.

Також "Коментарі" писав, що в листопаді на війні в Україні встановили локальне припинення вогню.