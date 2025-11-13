Будущее войны в Украине: три сценария прекращения огня к 2026 году

По оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, уже к осени 2026 года на войне в Украине может установиться "нестабильное прекращение огня". По мнению эксперта, это может произойти только при одном из трех разных сценариев, и ни один из них не гарантирует продолжительного мира.

Сценарий 1. Вмешательство Дональда Трампа

По мнению Кларка, первый вариант связан с политическими решениями в Соединенных Штатах. Если президент Дональд Трамп, несмотря на свой скептицизм, решит "остаться вовлеченным в эту войну", он может сыграть решающую роль в давлении на Кремль.

"Не думаю, что он это сделает, но могу ошибаться", – заметил Кларк.

По его словам, Трамп может принять такое решение по внутриполитическим причинам, чтобы продемонстрировать успех на внешней арене. В этом случае Россию могли бы заставить заключить "значимый мир".

Сценарий 2. Россия захватывает Донбасс

Другое возможное развитие событий предполагает полный контроль России над Донбассом. Кларк предполагает, что Владимир Путин может решить прекратить активные боевые действия по достижении этой цели.

"Он может решить, что больше не хочет поддерживать операцию. Так что сейчас самое время для соглашения о прекращении огня. Оно не будет длиться долго, он нарушит его в течение двух или трех лет, чтобы продлить захват Украины", — прогнозирует аналитик.

Такой сценарий означал бы временную паузу в войне, но не ее завершение. Кларк предупреждает, что Москва будет рассматривать перемирие как тактический шаг для перегруппировки сил.

Сценарий 3. Украинское контрнаступление и пересмотр планов Кремля

Третий вариант предполагает частичный успех украинских сил на фронте. Если Украина сможет "оттеснить россиян в некоторых существенных аспектах", это может изменить расклад сил и вынудить Кремль пересмотреть свои планы.

В таком случае Россия начнет терять территории и понимание собственного превосходства, а внутри страны может усилиться давление по прекращению войны. Однако Кларк даже при этом сценарии не ожидает окончательного завершения российской агрессии. По его словам, это будет способ Кремля переосмыслить войну в Украине.

Майкл Кларк отмечает, что вероятное прекращение огня не станет миром в классическом понимании. Это скорее фаза выжидания, когда боевые действия сокращаются, но не прекращаются полностью.

