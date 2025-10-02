Кремль продовжує поширювати фейки для дискредитації Президентки Молдови Маї Санду. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила лідерку Молдови в "образі грузинського народу", посилаючись на нібито слова Маї Санду, що "Грузія знову перетворилася на колонію Росії". Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.

«Мая Санду образила грузинський народ»: що відомо

Відео, яке коментує Захарова, є дипфейком, що підтверджує перевірка за допомогою сервісів для виявлення ШІ-генерації. Запис створений на основі реального звернення Санду від 29 вересня, однак в оригінальному відео Грузія взагалі не згадується.

"Кремль використовує такі сфабриковані матеріали для дискредитації проєвропейських політиків на тлі парламентських виборів у Молдові та для просування антиєвропейських меседжів на грузинську аудиторію. У такий спосіб Росія намагається дискредитувати Молдову та водночас посилити свій вплив у Грузії. Цей випадок демонструє типовий інструментарій російської дезінформації: створення фейкових відео, розкрутка їх у соцмережах, а далі підхоплення російськими політиками чи представниками МЗС РФ, що пропаганда подає як "офіційне підтвердження"", – наголошують у ЦПД.

