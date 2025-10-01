logo_ukra

«Бійці 114-ї ТрО здалися в полон у Куп’янську і розкритикували командування бригади, яке покинуло їх напризволяще»: що відомо

Росіяни поширюють фейки про українських полонених нібито з Куп’янська

1 жовтня 2025, 18:15 comments1918
Російські пропагандисти у Telegram поширюють відео з нібито "допитом" українських військових, у якому вони повідомляють, що вони "бійці 114-ї ТрО, здалися в полон у Куп’янську, а командування бригади покинуло їх напризволяще". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк, створений росіянами для дискредитації ЗСУ.

«Бійці 114-ї ТрО здалися в полон у Куп'янську і розкритикували командування бригади, яке покинуло їх напризволяще»: що відомо

«Бійці 114-ї ТрО здалися в полон у Куп’янську і розкритикували командування бригади, яке покинуло їх напризволяще»: що відомо

Як встановили фактчекери VoxCheck, першоджерелом відео є роспропагандистське агентство ТАСС, яке і подає це як "ексклюзив" від російських військових.

Ролик має всі ознаки використання ШІ: зокрема, у "військового" ліворуч майже не рухаються губи під час розмови – типовий дефект при використанні ШІ-генерації.

Також перевірка за допомогою інструменту Attestive AI показала, що з ймовірністю 89% обличчя чоловіків у відео були підмінені.

«Бійці 114-ї ТрО здалися в полон у Куп’янську і розкритикували командування бригади, яке покинуло їх напризволяще»: що відомо - фото 2

                                                                                                  

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що розрахунок ОТРК "Іскадер-М" та БПЛА "Герань-2" нібито знищили фури ЗСУ, які перевозили безпілотні літальні апарати в районі населеного пункту Лави (схід від Чернігова). Про це заявили у Міністерстві оборони РФ, де опублікували відео ударів з безпілотника.

Там наголосили, що удари по фурах, що перевозили БПЛА ЗСУ, нібито були продовжені під час проходження цих автомобілів автотрасою. Внаслідок прямого влучення БПЛА "Герань-2" спалахнули 5 вантажних автомобілів з безпілотниками, зазначили у МО РФ. Зазначимо, що в українських офіційних джерелах такого факту підтверджено не було.



