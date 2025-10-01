Российские пропагандисты в Telegram распространяют видео с якобы "допросом" украинских военных, в котором они сообщают, что они "бойцы 114-й ТрО, которые сдались в плен в Купянске, а командование бригады бросило их на произвол судьбы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк, созданный россиянами для дискредитации ВСУ.

«Бойцы 114-й ТрО сдались в плен в Купянске и раскритиковали командование бригады, которое покинуло их на произвол судьбы»: что известно

Как установили фактчекеры VoxCheck, первоисточником видео является роспропагандистское агентство ТАСС, которое и представляет это как "эксклюзив" от российских военных.

Ролик имеет все признаки использования ИИ: в частности, у "военного" слева почти не двигаются губы во время разговора – типичный дефект при использовании ИИ-генерации.

Также проверка с помощью инструмента Attestive AI показала, что с вероятностью 89% лиц мужчин в видео были подменены.

