«Майя Санду оскорбила грузинский народ»: что известно
«Майя Санду оскорбила грузинский народ»: что известно

Новоизбранную президента Молдавии в Кремле обвиняют в оскорблении грузинского народа

2 октября 2025, 14:42
Автор:
Недилько Ксения

Кремль продолжает распространять фейки для дискредитации президента Молдовы Майи Санду. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова обвинила лидера Молдовы в "оскорблении грузинского народа", ссылаясь на якобы слова Майи Санду, что "Грузия снова превратилась в колонию России". Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«Майя Санду оскорбила грузинский народ»: что известно

«Майя Санду оскорбила грузинский народ»: что известно

Видео, комментируемое Захаровой, является дипфейком, что подтверждает проверка с помощью сервисов для обнаружения ИИ-генерации. Запись создана на основе реального обращения Санду от 29 сентября, однако в оригинальном видео Грузия вообще не упоминается.

«Майя Санду оскорбила грузинский народ»: что известно - фото 2

                                                                                                        


"Кремль использует такие сфабрикованные материалы для дискредитации проевропейских политиков на фоне парламентских выборов в Молдове и продвижения антиевропейских месседжей на грузинскую аудиторию. Таким образом, Россия пытается дискредитировать Молдову и одновременно усилить свое влияние в Грузии.

Этот случай демонстрирует типичный инструментарий российской дезинформации: создание фейковых видео, раскрутка их в соцсетях, а затем подхват российскими политиками или представителями МИД РФ, что пропаганда представляет как "официальное подтверждение"", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что псевдо СМИ России показали ролик якобы с украинскими военнопленными, жалующимися на свое командование, якобы бросившее их в Купянске. Как выявили, что это фейк, читайте по ссылке.



