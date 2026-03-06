Масштабний удар по тилах ворога: що здригалося у Росії та в Криму

Протягом 5-го та в ніч на 6 березня Сили оборони України провели комплексну операцію, спрямовану на підрив бойових можливостей російських загарбників. Під ударом опинилися стратегічні об’єкти в Криму, на окупованих територіях та у прикордонні РФ.

Вибухи в Росії. Ілюстративне фото

Одним із найвагоміших результатів стало знищення авіаційної техніки та морських об'єктів. Зокрема, під час атаки на пост спостереження на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі було ліквідовано ворожу одиницю авіації.

"Додатково знищено вертоліт Ка-27", — офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, українські військові завдали влучного удару по місцю розташування 12-ї окремої ракетної бригади в Криму, де перебували установки ОТРК "Іскандер". Значних втрат зазнала і система ППО окупантів: під вогонь потрапили комплекси "Панцир-С1", "Тор" та установка С-300 у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

У ГШ ЗСУ наголошують на важливості таких атак для загальної ситуації на фронті:

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, ракетних комплексів... суттєво знижує його спроможності щодо ведення бойових дій та прикриття своїх військ".

Також повідомляється про успішні прильоти по полігону "Восточный" на Запоріжжі, складу боєприпасів біля Новоолексіївки та скупченню живої сили у Бєлгородській області. Наразі триває уточнення остаточних втрат ворога в живій силі та техніці.

