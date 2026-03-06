Масштабный удар по тылам врага: что содрогалось в России и в Крыму

В течение 5-го и ночью на 6 марта Силы обороны Украины провели комплексную операцию, направленную на подрыв боевых возможностей российских захватчиков. Под ударом оказались стратегические объекты в Крыму, на оккупированных территориях и в границах РФ.

Взрывы в России. Иллюстративное фото

Одним из наиболее значимых результатов стало уничтожение авиационной техники и морских объектов. В частности, во время атаки на пост наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море была ликвидирована вражеская единица авиации.

"Дополнительно уничтожен вертолет Ка-27", — официально подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, украинские военные нанесли точный удар по месту расположения 12-й отдельной ракетной бригады в Крыму, где находились установки ОТРК "Искандер". Значительные потери понесла и система ПВО оккупантов: под огонь попали комплексы "Панцирь-С1", "Тор" и установка С-300 в Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

В ГШ ВСУ отмечают важность таких атак для общей ситуации на фронте:

"Системное поражение средств противовоздушной обороны, ракетных комплексов... существенно снижает его возможности по ведению боевых действий и прикрытию своих войск".

Также сообщается об успешных прилетах по полигону "Восточный" в Запорожье, составе боеприпасов возле Новоалексеевки и скоплении живой силы в Белгородской области. В настоящее время идет уточнение окончательных потерь врага в живой силе и технике.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставил уточненную информацию о результатах атаки на военно-морскую базу оккупантов в Краснодарском крае, состоявшуюся 2 марта 2026 года. Согласно данным дополнительного анализа, украинским силам удалось попасть в два ключевых корабля противника.