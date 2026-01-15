Масштабні руйнування і поранені: Київщина пережимла чергову страшну ніч

У ніч на сьогодні російські війська знову здійснили обстріл території Київської області. Особливо постраждав Бучанський район, де пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків. Внаслідок ударів вибито вікна, пошкоджено фасади та покрівлі житлових будівель. Постраждалі вже отримують необхідну допомогу та підтримку.

Про ситуацію повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, атаки завдаються по мирних населених пунктах, що загрожує спокою і безпеці місцевих жителів. Він наголосив, що під ударами опиняються не військові об’єкти, а будинки звичайних людей.

“Ворог продовжує обстріли Київщини. Мешканці мирних міст і сіл страждають, їхні домівки руйнуються, життя і спокій під загрозою”, – заявив Калашник.

Очільник ОВА також підкреслив, що місцева влада спільно з громадами та міжнародними партнерами оперативно організовує допомогу постраждалим. Вже зараз мешканці, чиї оселі зазнали руйнувань, отримують підтримку у відновленні житла та забезпеченні необхідними ресурсами.

Калашник звернувся до жителів області з нагадуванням про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Він наголосив, що уважність і готовність допомагають зберегти життя та мінімізувати наслідки атак.

Нагадаємо, що останнім часом російська армія активізувала повітряні удари по Київській області, застосовуючи нові типи озброєння, зокрема реактивні безпілотники. Українські захисники успішно перехоплюють усі запуски, не дозволяючи ворогу досягти критичних об’єктів інфраструктури.

