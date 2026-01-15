logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Катастрофа у Києві все більш реальна: озвучено прогноз про термінову евакуацію
commentss НОВИНИ Всі новини

Катастрофа у Києві все більш реальна: озвучено прогноз про термінову евакуацію

Російські удари по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 залишили без опалення близько половини Києва та близько 400 багатоповерхівок

15 січня 2026, 09:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ймовірність масової евакуації мешканців Києва через нинішню ситуацію в енергетиці експерти оцінюють як надзвичайно низьку. Таку позицію в інтерв’ю УНІАН висловив енергетичний експерт і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він підкреслив, що обговорення евакуації без розуміння логістики та місць розміщення людей є непрофесійним підходом, який не відповідає реаліям сучасного міського середовища.

Катастрофа у Києві все більш реальна: озвучено прогноз про термінову евакуацію

Фото: з відкритих джерел

Рябцев нагадав про приклад радянської евакуації населення Прип'яті після аварії на Чорнобильській АЕС, коли десятки тисяч людей перевозили та розміщували протягом декількох діб. На відміну від того часу, зараз організувати масштабну евакуацію мільйонного міста практично неможливо через відсутність достатньої кількості тимчасових місць проживання та інфраструктури для розселення киян.

"Де розміщувати людей, куди їх перевозити – таких можливостей зараз немає", – зазначив фахівець. 

Експерт відзначає, що набагато ефективніше спрямувати зусилля на запобігання виникненню ситуацій, що можуть викликати розмови про евакуацію. Зокрема, у Києві доцільно використовувати автономні джерела енергії, такі як генератори. Вони дозволяють забезпечити теплом і електроенергією окремі багатоповерхові будинки у випадку, якщо централізоване теплопостачання тимчасово не працює.

"Якщо прогноз щодо відновлення опалення невтішний, для таких будинків встановлюються генератори, які підтримують електроопалення всередині будинку", – пояснив Рябцев. 

