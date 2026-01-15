Катастрофа в Киеве все более реальна: озвучен прогноз о срочной эвакуации

Вероятность массовой эвакуации жителей Киева из-за нынешней ситуации в энергетике эксперты оценивают как очень низкую. Такую позицию в интервью высказал энергетический эксперт и главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Он подчеркнул, что обсуждение эвакуации без понимания логистики и мест размещения людей является непрофессиональным подходом, не отвечающим реалиям современной городской среды.

Фото: из открытых источников

Рябцев напомнил пример советской эвакуации населения Припяти после аварии на Чернобыльской АЭС, когда десятки тысяч людей перевозили и размещали в течение нескольких суток. В отличие от того времени сейчас организовать масштабную эвакуацию миллионного города практически невозможно из-за отсутствия достаточного количества временных мест проживания и инфраструктуры для расселения киевлян.

"Где размещать людей, куда их перевозить – таких возможностей сейчас нет", – отметил специалист.

Эксперт отмечает, что гораздо эффективнее направить усилия на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут вызвать разговоры об эвакуации. В частности, в Киеве целесообразно использовать автономные источники энергии, такие как генераторы. Они позволяют обеспечить теплом и электроэнергией отдельные многоэтажные дома в случае если централизованное теплоснабжение временно не работает.

"Если прогноз по восстановлению отопления неутешителен, для таких домов устанавливаются генераторы, поддерживающие электроотопление внутри дома", – пояснил Рябцев.

