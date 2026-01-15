Масштабные разрушения и раненые: Киевщина пережила очередную страшную ночь

В ночь на сегодняшний день российские войска вновь произвели обстрел территории Киевской области. Особенно пострадал Бучанский район, где повреждено по меньшей мере восемь частных домов. В результате ударов выбиты окна, повреждены фасады и кровли жилых зданий. Пострадавшие уже получают необходимую помощь и поддержку.

Фото: из открытых источников

О ситуации сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. По его словам, атаки наносятся по мирным населенным пунктам, что чревато спокойствием и безопасностью местных жителей. Он подчеркнул, что под ударами оказываются не военные объекты, а дома простых людей.

"Враг продолжает обстрелы Киевщины. Жители мирных городов и сел страдают, их дома разрушаются, жизнь и покой под угрозой", — заявил Калашник.

Глава ОВА также подчеркнул, что местные власти совместно с общинами и международными партнерами оперативно организуют помощь пострадавшим. Уже сейчас жители, чьи дома разрушены, получают поддержку в восстановлении жилья и обеспечении необходимыми ресурсами.

Калашник обратился к жителям области с упоминанием о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Он подчеркнул, что внимательность и готовность помогают сохранить жизнь и минимизировать последствия атак.

Напомним, что в последнее время российская армия активизировала воздушные удары по Киевской области, применяя новые типы вооружения, в том числе реактивные беспилотники. Украинские защитники успешно перехватывают все запуски, не позволяя врагу добиться критических объектов инфраструктуры.

