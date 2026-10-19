Масштабні дебати з українцями про мир: нардеп пропонує по 5000 грн

Пошуки варіантів завершення війни в Україні продовжуються. Росія вимагає територіальних і не тільки поступок, США тиснуть, щоб Україна підписала угоду. В Раді запропонували свій план миру, однак частина експертів, політиків та суспільства розкритикувала ініціативу.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко представив свій мирний план, який отримав чимало критики.

“Чого я тільки не почув, що я пропоную капітуляцію, що я пропоную віддати території, що я взагалі заважаю воювати, а взагалі треба воювати до останнього українця і чекати, коли метеорит впаде на Москву”, — поділився політик.

Парламентар дійшов висновку, що українці не вміють вести дискусії.

“Ми вміємо навішувати ярлики, вміємо звинувачувати один одного і хейтити в соцмережах. А от дебатувати? Не дуже. Навіть політики та експерти, які так критикували мій план, правда нічого не пропонуючи замін, бояться вийти на дебати. Але ви ж не боїтесь?”, — зазначив політик.

Народний депутат запропонував кожному отримати 5000 грн за аргументовану критику його мирного плану. Для цього потрібно надіслати три тези або три думки про те, що план Гончаренко помилковий або повністю, або частково.

“Я оберу найкращі та найсильніші з них, і ми з вами продебатуємо в моєму тіктоці”, — зазначив політик, і підсумував, що 5000 грн отримає той, кому вдасться переконати політика.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трампу насправді потрібно від України. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що лідеру США не потрібна угода, йому потрібно говорити. Він, за словами експерта, генерує процес.



