Масштабні дебати з українцями про мир: нардеп пропонує по 5000 грн

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Кречмаровская Наталия
Пошуки варіантів завершення війни в Україні продовжуються. Росія вимагає територіальних і не тільки поступок, США тиснуть, щоб Україна підписала угоду. В Раді запропонували свій план миру, однак частина експертів, політиків та суспільства розкритикувала ініціативу.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко представив свій мирний план, який отримав чимало критики.
Парламентар дійшов висновку, що українці не вміють вести дискусії.
Народний депутат запропонував кожному отримати 5000 грн за аргументовану критику його мирного плану. Для цього потрібно надіслати три тези або три думки про те, що план Гончаренко помилковий або повністю, або частково.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трампу насправді потрібно від України. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що лідеру США не потрібна угода, йому потрібно говорити. Він, за словами експерта, генерує процес.