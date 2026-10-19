Масштабные дебаты с украинцами о мире: нардеп предлагает по 5000 грн

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Кречмаровская Наталия
Поиски вариантов завершения войны в Украине продолжаются. Россия требует территориальных и не только уступок, США давят, чтобы Украина подписала соглашение. В Раде предложили свой план мира, однако часть экспертов, политиков и общества раскритиковали инициативу.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко представил свой мирный план, получивший немало критики.
Парламентарий пришел к выводу, что украинцы не умеют вести дискуссии.
Народный депутат предложил каждому получить 5000 грн. за аргументированную критику его мирного плана. Для этого нужно прислать три тезиса или три мнения о том, что план Гончаренко ошибочен либо полностью, либо частично.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трампу действительно нужно от Украины. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что лидеру США не нужно соглашение, ему нужно говорить. Он, по словам эксперта, генерирует процесс.