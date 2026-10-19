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Масштабные дебаты с украинцами о мире: нардеп предлагает по 5000 грн

Народный депутат Гончаренко предлагает украинцам дебаты о мире

19 октября 2026, 16:26
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Кречмаровская Наталия

Поиски вариантов завершения войны в Украине продолжаются. Россия требует территориальных и не только уступок, США давят, чтобы Украина подписала соглашение. В Раде предложили свой план мира, однако часть экспертов, политиков и общества раскритиковали инициативу.

Масштабные дебаты с украинцами о мире: нардеп предлагает по 5000 грн

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко представил свой мирный план, получивший немало критики.

"Чего я только не услышал, что я предлагаю капитуляцию, что я предлагаю отдать территории, что я вообще мешаю воевать, а вообще нужно воевать до последнего украинца и ждать, когда метеорит упадет на Москву", — поделился политик.

Парламентарий пришел к выводу, что украинцы не умеют вести дискуссии.

"Мы умеем навешивать ярлыки, умеем винить друг друга и хейтить в соцсетях. А вот дебатировать? Не очень. Даже политики и эксперты, так критиковавшие мой план, правда ничего не предлагая замен, боятся выйти на дебаты. Но вы же не боитесь?", — отметил политик.

Народный депутат предложил каждому получить 5000 грн. за аргументированную критику его мирного плана. Для этого нужно прислать три тезиса или три мнения о том, что план Гончаренко ошибочен либо полностью, либо частично.

"Я выберу лучшие и сильные из них, и мы с вами продебатируем в моем тиктоке", — отметил политик, и подытожил, что 5000 грн получит тот, кому удастся убедить политика.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трампу действительно нужно от Украины. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что лидеру США не нужно соглашение, ему нужно говорить. Он, по словам эксперта, генерирует процесс.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/57525
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