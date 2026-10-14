Таємний мирний план Трампа по Україні: що насправді замислив лідер США

Президент США Дональд Трамп днями заявляв, що Президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін хочуть, щоб війна завершилась, але не знають, як це зробити. Трамп зазначив, що США їм допоможуть.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що угода Трампу не потрібна, йому потрібно говорити

"Йому треба створити інформаційний потік, що він створив якусь ситуацію, внаслідок якої хтось взагалі переговорюється про зниження інтенсивності, агресії тощо. Йому говорити про це треба, бо папір він, звісно, ​​не дасть. Який папір? Жодних переговорів поки російська армія буде на нашій території, бо це капітуляції. Це переговори щодо капітуляції”, — переконаний експерт.

Трампу потрібно показати, що він генерує процес і вже кільканадцять війн завершив і що ще трішки залишилося. Ніби уже всі домовилися, залишилося тільки щось десь підписати, і це буде трохи пізніше, умовно там після виборів.

За словами експерта, це лише слова і гра на внутрішню публіку.

"Не треба реагувати на нього. Нехай він грає роль, він зараз грає роль великого миротворця. Він для американців її грає", — зауважив Світан.

Експерт переконаний, що не варто реагувати на кожен пост Трампа. Українцям, підкреслив, своє робити — знищувати російську нафтову галузь, танкери, переробку та переправку, однак менше про це говорити в ефірі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трамп може одночасно поважати Зеленського і відчувати до нього роздратування. Однак лідер США злопам'ятний і його заклик до виборів в Україні — це агресивна реакція на критику.