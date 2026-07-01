logo_ukra

BTC/USD

58598

ETH/USD

1572.36

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Масштабна тривога у Росії: під прицілом військова авіація в Енгельсі та об'єкти в кількох регіонах
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштабна тривога у Росії: під прицілом військова авіація в Енгельсі та об'єкти в кількох регіонах

Атака на тили РФ: дрони летять на Москву та Тюмень, а в Енгельсі лунають вибухи

1 липня 2026, 13:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ранок 1 липня розпочався для багатьох регіонів Російської Федерації з масштабної повітряної тривоги та роботи протиповітряної оборони. Про це повідомляють профільні моніторингові канали.

Масштабна тривога у Росії: під прицілом військова авіація в Енгельсі та об'єкти в кількох регіонах

Фото, створене штучним інтелектом

За інформацією аналітиків, безпілотні літальні апарати помітили на підльоті до російської столиці. Також гучно було в районі відомої бази російських стратегічних бомбардувальників.

"Ранок першого липня наступний: фіксація БПЛА в напрямку Московської області. Активно працює ППО в межах Енгельса (там де знаходиться стратегічна авіація)", — зазначають у повідомленні.

Окрім цього, бойова робота триває на південному напрямку, де українські безпілотники перерізають шляхи постачання ворога. Крім того, повітряні цілі зафіксували на значній відстані від кордону.

"Хорнети б’ють логістику на півдні", — розповідають автори моніторингових ресурсів. Описуючи подальший рух повітряних цілей, вони додали: "Декілька дирчиків летить в напрямку Тюменської області".

Уся ситуація розгортається просто зараз на основі повідомлень з того боку кордону. Автори наголошують, що відомості про удари надходять безпосередньо з інформаційного простору країни-агресорки.

"Вся інформація базується на даних з російських джерел та моніторингових ресурсів", — резюмують у зведенні, яке оприлюднили о 12:15.

                                                                                     

Масштабна тривога у Росії: під прицілом військова авіація в Енгельсі та об'єкти в кількох регіонах - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини