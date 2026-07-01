Масштабна тривога у Росії: під прицілом військова авіація в Енгельсі та об'єкти в кількох регіонах

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Недилько Ксения
Ранок 1 липня розпочався для багатьох регіонів Російської Федерації з масштабної повітряної тривоги та роботи протиповітряної оборони. Про це повідомляють профільні моніторингові канали.
Фото, створене штучним інтелектом
За інформацією аналітиків, безпілотні літальні апарати помітили на підльоті до російської столиці. Також гучно було в районі відомої бази російських стратегічних бомбардувальників.
Окрім цього, бойова робота триває на південному напрямку, де українські безпілотники перерізають шляхи постачання ворога. Крім того, повітряні цілі зафіксували на значній відстані від кордону.
Уся ситуація розгортається просто зараз на основі повідомлень з того боку кордону. Автори наголошують, що відомості про удари надходять безпосередньо з інформаційного простору країни-агресорки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські
сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території
Російської Федерації. Цю
інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.