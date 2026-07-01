Масштабна тривога у Росії: під прицілом військова авіація в Енгельсі та об'єкти в кількох регіонах

Ранок 1 липня розпочався для багатьох регіонів Російської Федерації з масштабної повітряної тривоги та роботи протиповітряної оборони. Про це повідомляють профільні моніторингові канали.

Фото, створене штучним інтелектом

За інформацією аналітиків, безпілотні літальні апарати помітили на підльоті до російської столиці. Також гучно було в районі відомої бази російських стратегічних бомбардувальників.

"Ранок першого липня наступний: фіксація БПЛА в напрямку Московської області. Активно працює ППО в межах Енгельса (там де знаходиться стратегічна авіація)", — зазначають у повідомленні.

Окрім цього, бойова робота триває на південному напрямку, де українські безпілотники перерізають шляхи постачання ворога. Крім того, повітряні цілі зафіксували на значній відстані від кордону.

"Хорнети б’ють логістику на півдні", — розповідають автори моніторингових ресурсів. Описуючи подальший рух повітряних цілей, вони додали: "Декілька дирчиків летить в напрямку Тюменської області".

Уся ситуація розгортається просто зараз на основі повідомлень з того боку кордону. Автори наголошують, що відомості про удари надходять безпосередньо з інформаційного простору країни-агресорки.

"Вся інформація базується на даних з російських джерел та моніторингових ресурсів", — резюмують у зведенні, яке оприлюднили о 12:15.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські сили успішно атакували важливі промислові та військові об'єкти на території Російської Федерації. Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський.



