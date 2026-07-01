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Масштабная тревога в России: под прицелом военная авиация в Энгельсе и объекты в нескольких регионах

Атака на тылы РФ: дроны улетают на Москву и Тюмень, а в Энгельсе раздаются взрывы

1 июля 2026, 13:28
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Недилько Ксения

Утро 1 июля началось для многих регионов Российской Федерации по масштабной воздушной тревоге и работе противовоздушной обороны. Об этом сообщают профильные мониторинговые каналы.

Масштабная тревога в России: под прицелом военная авиация в Энгельсе и объекты в нескольких регионах

Фото, созданное искусственным интеллектом

По информации аналитиков, беспилотные летательные аппараты были замечены на подлете в российскую столицу. Также было громко в районе известной базы российских стратегических бомбардировщиков.

"Утро первого июля следующее: фиксация БПЛА в направлении Московской области. Активно работает ПВО в рамках Энгельса (там, где находится стратегическая авиация)", — отмечают в сообщении.

Кроме того, боевая работа продолжается на южном направлении, где украинские беспилотники перерезают пути снабжения врага. Кроме того, воздушные цели зафиксировали на значительном расстоянии от границы.

"Хорнеты бьют логистику на юге", — рассказывают авторы мониторинговых ресурсов. Описывая дальнейшее движение воздушных целей, они добавили: "Несколько дырчиков летит в направлении Тюменской области".

Вся ситуация разворачивается прямо сейчас на основе сообщений по ту сторону границы. Авторы отмечают, что сведения об ударах поступают непосредственно из информационного пространства страны-агрессора.

"Вся информация базируется на данных из российских источников и мониторинговых ресурсов", — резюмируют в обнародованной в 12:15.

                                                                                                                           

Масштабная тревога в России: под прицелом военная авиация в Энгельсе и объекты в нескольких регионах - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.



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