Масштабная тревога в России: под прицелом военная авиация в Энгельсе и объекты в нескольких регионах

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Утро 1 июля началось для многих регионов Российской Федерации по масштабной воздушной тревоге и работе противовоздушной обороны. Об этом сообщают профильные мониторинговые каналы.
Фото, созданное искусственным интеллектом
По информации аналитиков, беспилотные летательные аппараты были замечены на подлете в российскую столицу. Также было громко в районе известной базы российских стратегических бомбардировщиков.
Кроме того, боевая работа продолжается на южном направлении, где украинские беспилотники перерезают пути снабжения врага. Кроме того, воздушные цели зафиксировали на значительном расстоянии от границы.
Вся ситуация разворачивается прямо сейчас на основе сообщений по ту сторону границы. Авторы отмечают, что сведения об ударах поступают непосредственно из информационного пространства страны-агрессора.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские силы успешно атаковали важные промышленные и военные объекты на территории Российской Федерации. Эту информацию подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.