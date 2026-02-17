Радник міністра оборони України Сергій Стерненко повідомив про масштабну атаку безпілотних літальних апаратів на територію Російської Федерації та тимчасово окуповані українські регіони. За його словами, "росіяни повідомляють про велику атаку БПЛА".

Масштабна дронова атака на РФ та окуповані території: дрони помічено у понад 10 областях та Криму

Географія ударів охоплює величезну територію. Зокрема, зафіксовано "дронову безпеку у Волгоградській, Бєлгородській, Воронєжській, Брянській, Ліпєцькій, Саратовській, Тамбовській областях, в республіці Адигея, в Ставропольському краю та на Кубані".

Крім об'єктів безпосередньо на території РФ, під атакою опинилися і загарбані українські землі. Стерненко уточнив, що БПЛА діють "у тимчасово окупованому Криму, в частині тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей".

Наразі детальна інформація про цілі атаки та результати влучань уточнюється. Російські моніторингові канали підтверджують роботу сил ППО у зазначених регіонах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про критичні завдання для військових та дипломатів на тлі підготовки ворога до нових атак. За даними розвідки, окупанти планують масштабні обстріли енергетичної інфраструктури, використовуючи оновлену тактику: "Російські атаки постійно... "еволюціонують". Зло теж розвивається, на жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту".

Глава держави наголосив, що ефективність оборони прямо залежить від швидкості допомоги Заходу. "Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів", — підкреслив він, закликавши партнерів оперативно реалізувати домовленості, досягнуті в Мюнхені.