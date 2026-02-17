logo

Война с Россией Масштабная дроновая атака на РФ и оккупированные территории: дроны замечены более чем в 10 областях и Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабная дроновая атака на РФ и оккупированные территории: дроны замечены более чем в 10 областях и Крыму

«Россияне сообщают о большой атаке БПЛА»: Стерненко опубликовал перечень регионов под ударом

17 февраля 2026, 00:46
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию Российской Федерации и временно оккупированных украинских регионах. По его словам, "россияне сообщают о большой атаке БПЛА".

Масштабная дроновая атака на РФ и оккупированные территории: дроны замечены более чем в 10 областях и Крыму

Масштабная дроновая атака на РФ и оккупированные территории: дроны замечены более чем в 10 областях и Крыму

География ударов охватывает огромную территорию. В частности, зафиксирована "дроновая безопасность в Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Саратовской, Тамбовской областях, в республике Адыгея, в Ставропольском крае и на Кубани".

Помимо объектов непосредственно на территории РФ под атакой оказались и захваченные украинские земли. Стерненко уточнил, что БПЛА действуют "во временно оккупированном Крыму, в части временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей".

Подробная информация о целях атаки и результатах попаданий уточняется. Российские мониторинговые каналы подтверждают работу сил ПВО в указанных регионах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о критических задачах для военных и дипломатов на фоне подготовки врага к новым атакам. По данным разведки, оккупанты планируют масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры, используя обновленную тактику: "Русские атаки постоянно... "эволюционируют". Зло тоже развивается, к сожалению. Это комбинированные удары, требующие особой защиты".

Глава государства подчеркнул, что эффективность обороны напрямую зависит от скорости помощи Западу. "Любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов", — подчеркнул он, призвав партнеров оперативно реализовать договоренности, достигнутые в Мюнхене.



