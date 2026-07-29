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Масштабна атака дронів на Рязань: палають один з найбільших НПЗ РФ та склад Wildberries

У Рязані після атаки безпілотників спалахнули склад Wildberries та Рязанський НПЗ.

29 липня 2026, 08:55
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Slava Kot

У російській Рязані в ніч на 29 липня сталася масштабна атака безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті неодноразово лунали вибухи, працювали сирени повітряної тривоги та засоби протиповітряної оборони. Одними з головних цілей стали логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries і Рязанський нафтопереробний завод.

Масштабна атака дронів на Рязань: палають один з найбільших НПЗ РФ та склад Wildberries

У Рязані під удар дронів потрапив склад Wildberries. Фото з відкритих джерел

За інформацією російських джерел, під удар потрапив склад Wildberries, розташований в індустріальному парку "Рязанський" поблизу села Тюшево. Після атаки на об'єкті виникла масштабна пожежа, а згодом у мережі з'явилися кадри з густим димом та обваленим дахом будівлі. Логістичний центр відкрили у 2023 році, а його розширення завершили у 2024-му.

Масштабна атака дронів на Рязань: палають один з найбільших НПЗ РФ та склад Wildberries - фото 2

Пожежа на складі Wildberries

Компанія Wildberries підтвердила, що тимчасово обмежила доступ до сортувального комплексу та закликала працівників не прибувати на територію підприємства. Пізніше там повідомили про евакуацію персоналу з міркувань безпеки.

Масштабна атака дронів на Рязань: палають один з найбільших НПЗ РФ та склад Wildberries - фото 2

Пожежа на складі Wildberries у Рязані

Крім логістичного хабу, під атакою опинився Рязанський нафтопереробний завод, який входить до структури "Роснефти" та вважається одним з найбільших НПЗ країни. За повідомленнями очевидців, над територією підприємства здіймався густий дим. Завод має потужність понад 17 млн тонн переробки нафти на рік і є важливим постачальником бензину, дизельного та авіаційного пального для центральної частини Росії.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що внаслідок падіння уламків безпілотників виникли пожежі на промислових територіях. За його словами, шестеро людей отримали поранення та були госпіталізовані, водночас загрози їхньому життю немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії заявили про атаку дронів та ураження складів Wildberries.

Також "Коментарі" писали про ніч вибухів у Криму: під ударом опинилися Таврійська ТЕЦ та об'єкти РФ у трьох містах.



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