Масштабная атака дронов на Рязань: горят один из крупнейших НПЗ РФ и склад Wildberries

В российской Рязани в ночь на 29 июля произошла масштабная атака беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе неоднократно раздавались взрывы, работали сирены воздушной тревоги и средства противовоздушной обороны. Одними из основных целей стали логистический комплекс маркетплейса Wildberries и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

В Рязани под удар дронов попал склад Wildberries. Фото из открытых источников

По информации российских источников, под удар попал склад Wildberries, расположенный в индустриальном парке "Рязанский" вблизи села Тюшево. После атаки на объекте возник масштабный пожар, а затем в сети появились кадры с густым дымом и обрушенной крышей здания. Логистический центр открыли в 2023 году, а его расширение завершили в 2024 году.

Пожар на складе Wildberries

Компания Wildberries подтвердила, что временно ограничила доступ к сортировочному комплексу и призвала работников не прибывать на территорию предприятия. Позже там сообщили об эвакуации персонала по соображениям безопасности.

Пожар на складе Wildberries в Рязани

Кроме логистического хаба, под атакой оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуру "Роснефти" и считающийся одним из крупнейших НПЗ страны. По сообщениям очевидцев, над территорией предприятия вздымался густой дым. Завод имеет мощность более 17 млн. тонн переработки нефти в год и является важным поставщиком бензина, дизельного и авиационного горючего для центральной части России.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в результате падения обломков беспилотников возникли пожары на промышленных территориях. По его словам, шесть человек получили ранения и были госпитализированы, в то же время угрозы их жизни нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили об атаке дронов и поражении складов Wildberries.

Также "Комментарии" писали о ночи взрывов в Крыму: под ударом оказались Таврическая ТЭЦ и объекты РФ в трех городах.