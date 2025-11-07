logo_ukra

Масштаби СЗЧ жахають: військові дали невтішний прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Масштаби СЗЧ жахають: військові дали невтішний прогноз

Військові розповіли, чому велика кількість СЗЧ та до чого це призведе

7 листопада 2025, 17:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко заявив, що у жовтні було 21602 випадки СЗЧ. Військові прокоментували ситуацію та спрогнозували наслідки. 

Масштаби СЗЧ жахають: військові дали невтішний прогноз

Військові. Ілюстративне фото

За словами підполковника ЗСУ, Третій армійський корпус Максима Жоріна, такі цифри СЗЧ — це повна катастрофа.

“Враховуючи те, як не вистачає людей на фронті, цьому питанню треба набагато більше уваги приділяти. Перестати займатись гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. А нарешті підійти до реального вивчення питання й зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра неістотна, а в інших обраховується в тисячах”, — зазначив військовий. 

За його словами, найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне — критично необхідно. 

“В іншому випадку у нас скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення. Додайте ще до цього велику мобілізацію в РФ, де явно таких проблем вони не матимуть", — резюмував військовий.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним “Алекс” вказав дві основоположні причини таких масштабів СЗЧ у війську:

- відсутність відповідальності командирів за дегенеративні рішення в бойовій обстановці;

- провал основоположних принципів мобілізації до СОУ;

“Як говорив давно, так і говорю зараз — навіть спрощена процедура через “Армію+”, навіть можливість повернутися з СЗЧ не приберуть і не зменшать показники такого явища. Числові показники та відсоткове відношення кількості СЗЧшників до загальної чисельності конкретних підрозділів може відкрити очі на велику кількість проблем, тому варто звернути на це увагу”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як військові коментували ситуацію з СЗЧ.




Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5892
