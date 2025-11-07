Масштабы СЗЧ ужасают: военные дали неутешительный прогноз

Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко заявил, что в октябре было 21 602 случая СЗЧ. Военные прокомментировали ситуацию и спрогнозировали последствия.

Военные. Иллюстративное фото

По словам подполковника ВСУ, Третий армейский корпус Максима Жорина, такие цифры СЗЧ — это полная катастрофа.

"Учитывая то, как не хватает людей на фронте, этому вопросу нужно гораздо больше внимания уделять. Перестать заниматься тушением пожаров, потому что они уже слишком больших масштабов. А наконец подойти к реальному изучению вопроса и понять, почему в одних подразделениях эта цифра несущественна, а в других исчисляется в тысячах", — отметил военный.

По его словам, самый первый ответ лежит в плоскости работы с личным составом. Подготовка, обеспечение, отношение к людям и профессионализм самих командиров. Это то, с чем вполне возможно работать, и главное — критически необходимо.

"В противном случае у нас скоро количество СЗЧ перевалит за показатели пополнения. Добавьте еще к этому большую мобилизацию в РФ, где явно таких проблем у них не будет", — отметил военный.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" указал две основополагающие причины таких масштабов СЗЧ в армии:

– отсутствие ответственности командиров за дегенеративные решения в боевой обстановке;

- провал основополагающих принципов мобилизации в СОУ;

"Как говорил давно, так и говорю сейчас — даже упрощенная процедура через "Армию", даже возможность вернуться с СЗЧ не уберут и не уменьшат показатели такого явления. Численные показатели и процентное отношение количества СЗЧшников к общей численности конкретных подразделений может открыть глаза на большое количество проблем, поэтому следует обратить на это внимание”, — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военные комментировали ситуацию с СЗЧ.



