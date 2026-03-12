logo_ukra

Війна з Росією Масштаби окупації Гуляйполя вражають: чого росіяни не готові йти далі
Масштаби окупації Гуляйполя вражають: чого росіяни не готові йти далі

Російські війська сповільнили просування біля Гуляйполя і наразі не мають сил для масштабного наступу на Оріхів

12 березня 2026, 16:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські окупаційні війська сповільнили просування поблизу Гуляйполя та наразі не мають достатніх сил для масштабного наступу на Оріхів. Про це в коментарі виданню Бабель заявив речник 118-ї окремої механізованої бригади, капітан Дмитро Пелих.

Масштаби окупації Гуляйполя вражають: чого росіяни не готові йти далі

Окупація Гуляйполя та наступ на Оріхів

За його словами, хоча Гуляйполе вже приблизно на 85% перебуває під контролем російських військ, просування у напрямку Оріхова є значно складнішим завданням.

Пелих зазначив, що російським силам бракує особового складу для масштабної наступальної операції. Крім того, географічні умови на цьому напрямку ускладнюють просування: відкриті поля та вузькі лісосмуги майже не дають можливості сховатися від ударів українських військових.

Також на цьому напрямку продовжують працювати підготовлені оборонні лінії українських сил.

Він додав, що Оріхів є дуже складним містом для штурму і ще складнішим для утримання, оскільки розташований у низовині. За словами військового, навіть у разі заходу російських військ у місто вони можуть надовго там застрягти.

Крім того, наразі немає ознак того, що російські війська здатні організувати оточення Оріхова.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що бійці 25-ї окремої повітряно-десантної штурмової бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали втрат російським окупаційним військам на Покровському напрямку.
Українські військові виявили склад безпілотників противника, розташований поблизу каністр із пальним. Після удару FPV-дроном об’єкт загорівся, що призвело до знищення як дронів, так і запасів пального. Крім того, на околицях Покровську українські оператори безпілотників виявили російський танк, який намагався сховатися серед рослинності.



Джерело: https://babel.ua/news/125512-rosiyani-silno-spovilnilis-bilya-gulyaypolya-sil-dlya-nastupu-na-orihiv-u-nih-nema
