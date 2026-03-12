Масштаби окупації Гуляйполя вражають: чого росіяни не готові йти далі

Рубрики
Російські окупаційні війська сповільнили просування поблизу Гуляйполя та наразі не мають достатніх сил для масштабного наступу на Оріхів. Про це в коментарі виданню Бабель заявив речник 118-ї окремої механізованої бригади, капітан Дмитро Пелих.
Окупація Гуляйполя та наступ на Оріхів
За його словами, хоча Гуляйполе вже приблизно на 85% перебуває під контролем російських військ, просування у напрямку Оріхова є значно складнішим завданням.
Пелих зазначив, що російським силам бракує особового складу для масштабної наступальної операції. Крім того, географічні умови на цьому напрямку ускладнюють просування: відкриті поля та вузькі лісосмуги майже не дають можливості сховатися від ударів українських військових.
Також на цьому напрямку продовжують працювати підготовлені оборонні лінії українських сил.
Він додав, що Оріхів є дуже складним містом для штурму і ще складнішим для утримання, оскільки розташований у низовині. За словами військового, навіть у разі заходу російських військ у місто вони можуть надовго там застрягти.
Крім того, наразі немає ознак того, що російські війська здатні організувати оточення Оріхова.