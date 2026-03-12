logo

BTC/USD

69478

ETH/USD

2042.38

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Масштабы оккупации Гуляйполя поражают: чего россияне не готовы идти дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы оккупации Гуляйполя поражают: чего россияне не готовы идти дальше

Российские войска замедлили продвижение у Гуляйполя и пока не имеют сил для масштабного наступления на Орехов

12 марта 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские оккупационные войска замедлили продвижение вблизи Гуляйполя и пока не имеют достаточных сил для масштабного наступления на Орехов . Об этом в комментарии изданию Бабель заявил спикер 118-й отдельной механизированной бригады, капитан Дмитрий Пелих .

Масштабы оккупации Гуляйполя поражают: чего россияне не готовы идти дальше

Оккупация Гуляйполя и наступление на Орехов

По его словам, хотя Гуляйполе уже примерно на 85% находится под контролем российских войск, продвижение в направлении Орехова является более сложной задачей.

Пелих отметил, что российским силам не хватает личного состава для масштабной наступательной операции. Кроме того, географические условия на этом направлении усложняют продвижение: открытые поля и узкие лесополосы почти не позволяют спрятаться от ударов украинских военных.

Также в этом направлении продолжают работать подготовленные оборонные линии украинских сил.

Он добавил, что Орехов является очень сложным городом для штурма и еще более сложным для содержания, поскольку расположен в низменности. По словам военного, даже в случае захода российских войск в город они могут надолго застрять там.

Кроме того, пока нет признаков того, что российские войска способны организовать оцепление Орехова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бы ейцы 25-й отдельной воздушно-десантной штурмовой бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли потери российским оккупационным войскам на Покровском направлении.
Украинские военные обнаружили состав беспилотников противника, расположенный вблизи канистр с горючим. После удара FPV-дроном объект загорелся, что привело к уничтожению как дронов, так и запасов горючего. Кроме того, в окрестностях Покровска украинские операторы беспилотников обнаружили российский танк, пытавшийся спрятаться среди растительности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://babel.ua/news/125512-rosiyani-silno-spovilnilis-bilya-gulyaypolya-sil-dlya-nastupu-na-orihiv-u-nih-nema
Теги:

Новости

Все новости