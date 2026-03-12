Масштабы оккупации Гуляйполя поражают: чего россияне не готовы идти дальше

Российские оккупационные войска замедлили продвижение вблизи Гуляйполя и пока не имеют достаточных сил для масштабного наступления на Орехов . Об этом в комментарии изданию Бабель заявил спикер 118-й отдельной механизированной бригады, капитан Дмитрий Пелих .

Оккупация Гуляйполя и наступление на Орехов

По его словам, хотя Гуляйполе уже примерно на 85% находится под контролем российских войск, продвижение в направлении Орехова является более сложной задачей.

Пелих отметил, что российским силам не хватает личного состава для масштабной наступательной операции. Кроме того, географические условия на этом направлении усложняют продвижение: открытые поля и узкие лесополосы почти не позволяют спрятаться от ударов украинских военных.

Также в этом направлении продолжают работать подготовленные оборонные линии украинских сил.

Он добавил, что Орехов является очень сложным городом для штурма и еще более сложным для содержания, поскольку расположен в низменности. По словам военного, даже в случае захода российских войск в город они могут надолго застрять там.

Кроме того, пока нет признаков того, что российские войска способны организовать оцепление Орехова.

