“Масове звільнення співробітників “Укрзалізниці”: що відбувається насправді

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру — були неодноразові обстріли залізничної інфраструктури. На тлі повітряних атак росіяни поширюють черговий фейк — нібито “співробітники Укрзалізниці масово звільняються через російські обстріли залізничної інфраструктури”.
Укрзалізниця. Ілюстративне фото
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що таку інформацію поширюють російські Telegram-канали. Як “доказ” наводять підроблені “заяви” нібито від працівників.
До того аналітики Центру зауважили, що в Україні немає поняття “колективного звільнення” — кожен працівник подає індивідуальну заяву.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання надання Україні далекобійних ракет ймовірно дуже занепокоїло російського лідера Володимира Путіна. Російський лідер пригрозив Україні серйозними наслідками. Путін назвав заяву Зеленського про те, що Україна таки отримає далекобійну зброю, спробою ескалації.
“У разі, якщо Україна завдаватиме ударів далекобійною зброєю по РФ, відповідь буде приголомшливою”, — заявив президент Росії.
Зазначимо, що днями президент США Дональд Трамп приголомшив різкими заявами у бік російського лідера Володимира Путіна.