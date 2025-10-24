logo_ukra

Війна з Росією "Масове звільнення співробітників "Укрзалізниці": що відбувається насправді
“Масове звільнення співробітників “Укрзалізниці”: що відбувається насправді

“Співробітники "Укрзалізниці" масово звільняються через російські обстріли залізничної інфраструктури” - російський фейк

24 жовтня 2025, 18:56
Автор:
Кречмаровская Наталия

Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру — були неодноразові обстріли залізничної інфраструктури. На тлі повітряних атак росіяни поширюють черговий фейк — нібито “співробітники Укрзалізниці масово звільняються через російські обстріли залізничної інфраструктури”.

"Масове звільнення співробітників "Укрзалізниці": що відбувається насправді

Укрзалізниця. Ілюстративне фото

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що таку інформацію поширюють російські Telegram-канали. Як “доказ” наводять підроблені “заяви” нібито від працівників.

“Масове звільнення співробітників “Укрзалізниці”: що відбувається насправді - фото 2

“Насправді: у StopFake підтвердили, що ці документи — фейкові. Вони містять грубі помилки й навіть неправильно вказану назву та адресу підрозділу. За даними YouControl, “Локомотивне депо Основа” у такому вигляді взагалі не існує”, — пояснили в Центрі.

До того аналітики Центру зауважили, що в Україні немає поняття “колективного звільнення” — кожен працівник подає індивідуальну заяву.

“Російські пропагандисти просто намагаються посіяти паніку та сумнів у стійкості української залізниці”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання надання Україні далекобійних ракет ймовірно дуже занепокоїло російського лідера Володимира Путіна. Російський лідер пригрозив Україні серйозними наслідками. Путін назвав заяву Зеленського про те, що Україна таки отримає далекобійну зброю, спробою ескалації.

“У разі, якщо Україна завдаватиме ударів далекобійною зброєю по РФ, відповідь буде приголомшливою”, — заявив президент Росії. 

Зазначимо, що днями президент США Дональд Трамп приголомшив різкими заявами у бік російського лідера Володимира Путіна.



Джерело: https://t.me/spravdi/50245
