“Массовое увольнение сотрудников “Укрзализныци”: что происходит на самом деле

"Сотрудники "Укрзализныци" массово увольняются из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры" - российский фейк

24 октября 2025, 18:56
Автор:
Кречмаровская Наталия

Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру – были неоднократные обстрелы железнодорожной инфраструктуры. На фоне воздушных атак россияне распространяют очередной фейк – якобы "сотрудники Укрзализныци массово увольняются из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры".

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности отметили, что такую информацию распространяют российские Telegram-каналы. В качестве "доказательства" приводят поддельные "заявления" якобы от работников.

"На самом деле: в StopFake подтвердили, что эти документы — фейковые. Они содержат грубые ошибки и даже неправильно указанное название и адрес подразделения. По данным YouControl, "Локомотивное депо Основа" в таком виде вообще не существует", — пояснили в Центре.

К тому же аналитики Центра отметили, что в Украине нет понятия "коллективного увольнения" — каждый работник подает индивидуальное заявление.

"Российские пропагандисты просто пытаются посеять панику и сомнение в устойчивости украинской железной дороги", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет вероятно очень обеспокоил российского лидера Владимира Путина. Российский лидер пригрозил Украине серьезными последствиями. Путин назвал заявление Зеленского о том, что Украина получит дальнобойное оружие, попыткой эскалации.

"В случае, если Украина будет наносить удары дальнобойным оружием по РФ, ответ будет потрясающим", — заявил президент России.

Отметим, что на днях президент США Дональд Трамп ошеломил резкими заявлениями в сторону российского лидера Владимира Путина.



Источник: https://t.me/spravdi/50245
