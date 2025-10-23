Путін уже б'ється в істериці: погрожує Україні приголомшливою відповіддю

Питання надання Україні далекобійних ракет ймовірно дуже занепокоїло російського лідера Володимира Путіна. Російський лідер пригрозив Україні серйозними наслідками.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Після засідання XVII з'їзду Російського географічного товариства Путін дав пресконференцію.

Путін назвав заяву Зеленського про те, що Україна таки отримає далекобійну зброю, спробою ескалації, пише російське видання “ТАСС”.

“У разі, якщо Україна завдаватиме ударів далекобійною зброєю по РФ, відповідь буде приголомшливою”, — заявив президент Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що напередодні президент США Дональд Трамп приголомшив різкими заявами у бік російського лідера Володимира Путіна. Заявив, що зустріч скасовано, США накладає санкції на московські нафтові компанії, Трамп буде говорити з Сі Цзіньпіном, щоб Китай не купував московську нафту.

У Верховній Раді України привітали таке рішення — народна депутатка Софія Федина поділилася своїми висновками. Зараз, за її словами, враховуючи всі заяви, а також вже достовірну інформацію про неспівпадіння між тим, як любʼязно Трамп відгукується про Путіна на загал, і тим, що відбувається за лаштунками, починає формуватись відчуття, що “маятник Трампа” таки на українському боці.

“Ми маємо триматись за цей шанс і зробити все можливе і неможливе, аби перетягнути США на наш бік остаточно. Україна повинна переконати Трампа і його ближнє оточення, що поразка, московії – це якраз make America great”, — переконана вона.

Народна депутатка наголосила, що Україна має витягнути на-гора і зробити вірусною у соцмережах всю московську пропаганду.



