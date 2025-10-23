Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет, вероятно, очень обеспокоил российского лидера Владимира Путина. Российский лидер пригрозил Украине серьезными последствиями.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

После заседания XVII съезда Российского географического общества Путин дал пресс-конференцию.

Путин назвал заявление Зеленского о том, что Украина таки получит дальнобойное оружие, попыткой эскалации, пишет российское издание "ТАСС".

"В случае, если Украина будет наносить удары дальнобойным оружием по РФ, ответ будет ошеломляющим", — заявил президент России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне президент США Дональд Трамп ошеломил резкими заявлениями в сторону российского лидера Владимира Путина. Заявив, что встреча отменена, США налагает санкции на московские нефтяные компании, Трамп будет говорить с Си Цзиньпином, чтобы Китай не покупал московскую нефть.

В Верховной Раде Украины приветствовали такое решение – народная депутат София Федина поделилась своими выводами. Сейчас, по ее словам, учитывая все заявления, а также уже достоверную информацию о несовпадении между тем, как любезно Трамп отзывается о Путине в целом, и тем, что происходит за кулисами, начинает формироваться ощущение, что "маятник Трампа" на украинской стороне.

"Мы должны держаться за этот шанс и сделать все возможное и невозможное, чтобы перетащить США на нашу сторону окончательно. Украина должна убедить Трампа и его ближнее окружение, что поражение московии — это как раз make America great", — убеждена она.

Народная депутат подчеркнула, что Украина должна вытянуть на-гора и сделать вирусной в соцсетях всю московскую пропаганду.



