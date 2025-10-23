logo

Путин уже бьется в истерике: угрожает Украине ошеломляющим ответом
НОВОСТИ

Путин уже бьется в истерике: угрожает Украине ошеломляющим ответом

Путин снова пригрозил Украине серьезным ответом

23 октября 2025, 19:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет, вероятно, очень обеспокоил российского лидера Владимира Путина. Российский лидер пригрозил Украине серьезными последствиями.

Путин уже бьется в истерике: угрожает Украине ошеломляющим ответом

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

После заседания XVII съезда Российского географического общества Путин дал пресс-конференцию.

Путин назвал заявление Зеленского о том, что Украина таки получит дальнобойное оружие, попыткой эскалации, пишет российское издание "ТАСС".

"В случае, если Украина будет наносить удары дальнобойным оружием по РФ, ответ будет ошеломляющим", — заявил президент России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне президент США Дональд Трамп ошеломил резкими заявлениями в сторону российского лидера Владимира Путина. Заявив, что встреча отменена, США налагает санкции на московские нефтяные компании, Трамп будет говорить с Си Цзиньпином, чтобы Китай не покупал московскую нефть.

В Верховной Раде Украины приветствовали такое решение – народная депутат София Федина поделилась своими выводами. Сейчас, по ее словам, учитывая все заявления, а также уже достоверную информацию о несовпадении между тем, как любезно Трамп отзывается о Путине в целом, и тем, что происходит за кулисами, начинает формироваться ощущение, что "маятник Трампа" на украинской стороне.

"Мы должны держаться за этот шанс и сделать все возможное и невозможное, чтобы перетащить США на нашу сторону окончательно. Украина должна убедить Трампа и его ближнее окружение, что поражение московии — это как раз make America great", — убеждена она.

Народная депутат подчеркнула, что Украина должна вытянуть на-гора и сделать вирусной в соцсетях всю московскую пропаганду.




Источник: https://t.me/tass_agency/345349
