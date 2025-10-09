logo_ukra

Масований удар РФ по Україні: відомо, в якому місті він готувався
commentss НОВИНИ Всі новини

Масований удар РФ по Україні: відомо, в якому місті він готувався

Росіяни через агента планували вдарити по Миргороду на Полтавщині

9 жовтня 2025, 11:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб на Полтавщині. Зловмисник готував координати для нової ракетної атаки рф по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Як встановило розслідування, за даними цього коригувальника ворог сподівався "накрити" балістикою більшість електропідстанцій, що живлять райцентр.

Також пріоритетними цілями рашистів були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ.

Щоб скоригувати удар, фсб завербувала місцевого різноробочого через Телеграм.

За інструкцією окупантів агент шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони.

Під час розвідвилазок він позначав локації таких "цілей" на гугл-картах і передавав кураторові – співробітнику прикордонного управління фсб по Псковській області.

Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника і затримала його "на гарячому", коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення об’єктів, що перебували в зоні шпигунської розвідактивності.

На місці події у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія готує нову масовану атаку із застосуванням стратегічної авіації.



