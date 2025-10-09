Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Полтавской области. Злоумышленник готовил координаты для новой ракетной атаки России по оборонной и критической инфраструктуре Миргорода. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Массированный удар РФ по Украине: известно, в каком городе он готовился

Как установило расследование, по данным этого корректировщика враг надеялся "накрыть" баллистикой большинство электроподстанций, питающих райцентр.

Также приоритетными целями рашистов были дислокации мобильных огневых групп и запасных командных пунктов украинских войск.

Чтобы скорректировать удар, ФСБ завербовала местного разнорабочего через Телеграм.

По инструкции оккупантов агент искал по городу энергообъекты, а также здания, возле которых находился личный состав Сил обороны.

Во время разведвылазок он обозначал локацию таких "целей" на гугл-картах и передавал куратору – сотруднику пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника и задержала его "на горячем", когда он фотографировал периметр одной из запасных локаций Сил обороны.

Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению объектов, находившихся в зоне шпионской разведактивности.

На месте происшествия у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия готовит новую массированную атаку с применением стратегической авиации.