Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Масований удар по Дніпру та Запоріжжю: хто допомагав росіянам

Фігуранти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.

Серед затриманих – завербований фсб керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра.

За матеріалами справи, чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає в рф та працює на російську спецслужбу.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин "підключив" свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.

Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.

Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що фронт просувається швидко. До Запоріжжя, до Дніпра, до інших міст. Фронт тріщить по швам, проривається. На цьому наголошує волонтерка та блогерка Марія Берлінська.