Массированный удар по Днепру и Запорожью: кто помогал россиянам

Контрразведка Службы безопасности задержала еще двух российских агентов, корректировавших вражеский огонь по юго-восточным прифронтовым регионам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Фигуранты имели одного общего куратора от ФСБ, но действовали в разных регионах: Запорожской и Днепропетровской областях. Их главной задачей был поиск боевых позиций ПВО и объектов временной дислокации украинских войск.

Среди задержанных – завербованный ФСБ руководитель охраны одного из ведущих университетов Днепра.

По материалам дела, мужчину завербовали оккупанты через его родственника, проживающего в России и работающего на российскую спецслужбу.

Для выполнения агентурных задач днепрянин "подключил" своего знакомого – руководителя участка водоснабжения в городе Гуляйполе на Запорожье, расположенного вблизи линии боестолкновения.

Чтобы собрать координаты, фигуранты во время воздушных тревог объезжали местность на собственных авто и фиксировали работу ПВО.

Также они завуалированно выспрашивали у знакомых информацию о пунктах базирования сил обороны, а затем проверяли полученные геолокации.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов и изъяли у них доказательства работы на вражескую спецслужбу.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской и Днепропетровской областях при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что фронт продвигается быстро. К Запорожью, к Днепру, к другим городам. Фронт трещит по швам, прорывается. Это подчеркивает волонтер и блогер Мария Берлинская.