Масований наліт дронів на Одесу спричинив хаос: місто здригалося від вибухів, влучання шокують

У ніч на 27 квітня Одеса зазнала масованого удару з боку російських окупаційних військ, які застосували ударні безпілотники. Близько 00:40 в місті була оголошена повітряна тривога. Моніторингові ресурси повідомляли про наближення до узбережжя Чорного моря великої кількості дронів типу “Шахед”. Невдовзі після цього в різних районах пролунали вибухи.

За попередніми даними, які оприлюднив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали щонайменше два житлові будинки, складські приміщення, приватні автомобілі, а також будівля готелю. У місті також виявлено падіння уламків збитих безпілотників, що спричинило локальні загоряння.

Посадовець повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільного населення. Спочатку йшлося щонайменше про дев’ятьох травмованих, однак згодом Одеська міська військова адміністрація уточнила, що кількість поранених зросла до 13 осіб. За словами очільника МВА Сергія Лисака, влучання зафіксовані у житлову забудову та об’єкти цивільного призначення в різних частинах міста.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Розгорнуто оперативні штаби, тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим мешканцям. У соціальних мережах очевидці повідомляють про кілька пожеж, зокрема займання житлових будинків і одного з житлових комплексів.

Наразі триває уточнення інформації щодо масштабу руйнувань та остаточної кількості постраждалих, оскільки рятувальні роботи продовжуються.

