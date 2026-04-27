Путін остаточно програв усюди: дипломат розкрив нову страшну проблему Кремля

Володимир Зеленський здійснив перший від початку повномасштабної війни Росії проти України візит до Азербайджану. Такий крок, за оцінками дипломатів, може стати відчутним геополітичним ударом для Москви, яка тривалий час розглядала Баку як державу у своїй традиційній зоні вплив, вважає дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він наголосив, що Росія поступово втрачає важелі впливу не лише на Азербайджан, а й на Вірменію та інші колишні радянські республіки. За його словами, дедалі більше країн, які раніше вважалися наближеними до Кремля, нині змінюють політичну орієнтацію та дистанціюються від Москви.

Окремо Огризко звернув увагу на формування нового регіонального балансу сил, де ключову роль відіграє зв’язка Близький Схід – Туреччина – Азербайджан. На його думку, це серйозний виклик для російських позицій, адже у Кремлі втрачено контроль над процесами, які раніше здавалися гарантованими.

Він також зазначив, що Володимир Путін помилково розглядав арабські країни як своїх союзників. Однак ситуація змінилася, і тепер, як підкреслив дипломат, ці "друзями" кажуть його головному ворогу – Україні, що вони будуть з нею "цілуватися, обніматися і робити спільний бізнес". У цьому контексті Огризко резюмував: "Путін програв усюди".

Крім того, експерт припустив, що Азербайджан і Туреччина активно координують свої дії з Києвом, зокрема в питаннях стратегічного планування та військово-технічної співпраці. Паралельно Україна поглиблює партнерство з Анкарою у сфері оборони.

На цьому тлі США просувають інфраструктурний проєкт TRIPP, спрямований на зменшення російського впливу в Південному Кавказі. Він передбачає створення транспортних та енергетичних коридорів, а також спільне управління Вірменії та США без участі Росії. За словами Огризка, це свідчить про те, що Путіна поступово "обкладають з усіх боків", а ефективних інструментів впливу для протидії цим процесам у нього дедалі менше.

