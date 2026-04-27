Путин окончательно проиграл всюду: дипломат раскрыл новую страшную проблему Кремля

Владимир Зеленский совершил первый с начала полномасштабной войны России против Украины визит в Азербайджан. Такой шаг, по оценкам дипломатов, может стать ощутимым геополитическим ударом для Москвы, долгое время рассматривавшей Баку как государство в своей традиционной зоне влияние, считает дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он подчеркнул, что Россия постепенно теряет рычаги влияния не только на Азербайджан, но и на Армению и другие бывшие советские республики. По его словам, все больше стран, ранее считавшихся приближенными к Кремлю, сейчас меняют политическую ориентацию и дистанцируются от Москвы.

Огрызко обратил внимание на формирование нового регионального баланса сил, где ключевую роль играет связка Ближний Восток – Турция – Азербайджан. По его мнению, это серьезный вызов для российских позиций, ведь в Кремле утрачен контроль над процессами, ранее казавшимися гарантированными.

Он также отметил, что Владимир Путин ошибочно рассматривал арабские страны своими союзниками. Однако ситуация изменилась, и теперь, как подчеркнул дипломат, эти "друзья" говорят его главному врагу – Украине, что они будут с ней "целоваться, обниматься и делать общий бизнес". В этом контексте Огрызко резюмировал: "Путин проиграл всюду".

Кроме того, эксперт предположил, что Азербайджан и Турция активно координируют свои действия с Киевом, в частности, в вопросах стратегического планирования и военно-технического сотрудничества. Параллельно Украина усугубляет партнерство с Анкарой в сфере обороны.

На этом фоне США продвигают инфраструктурный проект TRIPP, направленный на уменьшение российского влияния в Южном Кавказе. Он предусматривает создание транспортных и энергетических коридоров, а также совместное управление Армении и США без России. По словам Огрызко, это свидетельствует о том, что Путина постепенно "облагают со всех сторон", а эффективных инструментов влияния для противодействия этим процессам у него все меньше.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина имеет право рассчитывать на четкие и надежные гарантии безопасности со стороны НАТО, а также на определенный и понятный путь к полноправному членству в Альянсе. В то же время, ключевой задачей международных партнеров остается долгосрочная поддержка украинских Вооруженных сил, которая должна быть системной и рассчитанной на годы вперед.