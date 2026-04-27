Массированный налет дронов на Одессу вызвал хаос: город содрогался от взрывов, попадания шокируют

В ночь на 27 апреля Одесса потерпела массированный удар со стороны российских оккупационных войск, которые применили ударные беспилотники. Около 00:40 в городе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы сообщали о приближении к побережью Черного моря большого количества дронов типа "Шахед". Вскоре после этого в разных районах раздались взрывы.

По предварительным данным, обнародованным начальником Одесской ОВА Олегом Кипером, в результате атаки зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Повреждения получили по меньшей мере два жилых дома, складские помещения, частные автомобили, а также здание отеля. В городе также обнаружено падение обломков сбитых беспилотников, что повлекло за собой локальные возгорания.

Чиновник сообщил, что в результате обстрела пострадали среди гражданского населения. Сначала речь шла о девяти травмированных, однако впоследствии Одесская городская военная администрация уточнила, что количество раненых возросло до 13 человек. По словам главы МВА Сергея Лысака, попадания зафиксированы в жилую застройку и объекты гражданского назначения в разных частях города.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Развернуты оперативные штабы, продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и оказания помощи пострадавшим жителям. В социальных сетях очевидцы сообщают о нескольких пожарах, включая возгорание жилых домов и один из жилых комплексов.

В настоящее время идет уточнение информации о масштабе разрушений и окончательном количестве пострадавших, поскольку спасательные работы продолжаются.

