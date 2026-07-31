Масовані атаки на Київ: стало відомо, хто допомагав Росії

Служба безпеки України успішно заблокувала діяльність чергового інформатора російських спецслужб, який допомагав ворогу нищити критичну інфраструктуру нашої держави. Силовики затримали завербованого агента ФСБ, який займався підготовкою нової хвилі комбінованих ракетно-дронових обстрілів об'єктів генерації. Під прицілом окупантів перебували теплові електроцентралі та ключові електричні підстанції, що забезпечують світлом і теплом Київську та Житомирську області.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно із доказовою базою, яку зібрали слідчі та кіберфахівці СБУ, зловмисник мав ширше коло завдань, ніж просто полювання на енергетику. Паралельно він активно збирав координати пунктів дислокації підрозділів Сил оборони на північних рубежах країни.

Як встановили оперативники під час розслідування, на користь ворога працював житель Житомирщини, працевлаштований на місцевому підприємстві з обробки граніту. Чоловік став легким об'єктом для вербувальників, коли намагався знайти легкі гроші на просторах популярного месенджера.

"У поле зору російських спецслужбістів, — повідомили в пресслужбі СБУ, — чоловік потрапив під час пошуку "швидких" заробітків у Телеграм-каналах".

Отримавши інструкції від свого куратора, зрадник почав збір інформації. Користуючись своїм професійним статусом, він оформлював виїзди як звичайні робочі відрядження. Під цим прикриттям фігурант фіксував руйнування та оцінював результати колишніх прильотів по енергетичних вузлах в обох областях.

Водночас він не залишав без уваги й українських військових. Чоловік ретельно вираховував локації із найбільшою концентрацією живої сили та техніки ЗСУ, а також полював на координати діючих військових аеродромів та тренувальних полігонів.

Проте реалізувати злочинні плани до кінця фігуранту не вдалося. Представники СБУ заздалегідь прорахували дії зрадника, задокументували кожен його крок і провели операцію із затримання безпосередньо на його робочому місці.

"Також Служба безпеки вжила комплексні заходи, — зазначили у відомстві, коментуючи захист стратегічних точок, — щоб убезпечити об’єкти та локації, які розвідував фігурант".

Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманого виявили мобільний телефон, де зберігалося повне листування та інші беззаперечні докази його співпраці з представниками країни-агресора. За матеріалами справи слідчі оголосили затриманому підозру за другою частиною 111-ї статті Кримінального кодексу України, яка карає за державну зраду, вчинену під час воєнного стану.

Суд уже обрав фігуранту запобіжний захід — його відправили у слідчий ізолятор під варту без жодної можливості вийти під заставу. Якщо провину чоловіка буде повністю доведено в суді, йому загрожує максимальне покарання — засудження до довічного ув'язнення з повною конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про вчинення спроби замаху на командира 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" полковника Ігоря Оболєнського.