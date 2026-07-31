Замах на командира «Хартії»: Зеленський повідомив про затримання нападників та реакцію СБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вчинення спроби замаху на командира 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" полковника Ігоря Оболєнського. За словами глави держави, правоохоронці спрацювали оперативно, завдяки чому безпосереднього виконавця нападу, а також його поплічника вже вдалося затримати.

Ігор Оболєнський. Фото з відкритих джерел

Керівник країни особисто поспілкувався з військовим командиром після інциденту, висловивши йому повну підтримку. Паралельно Президент заслухав детальну інформацію від керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада щодо деталей цієї надзвичайної події та перебігу слідства.

Наразі правоохоронні органи проводять усі відповідні невідкладні слідчі заходи для встановлення мотивів та замовників злочину. Верховний головнокомандувач чітко дав зрозуміти, що цей інцидент розцінюється як посягання на безпеку всієї держави, і реакція на нього буде максимально жорсткою.

"На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо", — наголосив у своєму зверненні Володимир Зеленський.

Незважаючи на інцидент, командир "Хартії" продовжує виконувати свої обов'язки із захисту батьківщини. Президент відзначив стійкість військового та закликав його не збавляти обертів у боротьбі з російськими загарбниками.

"Подякував Ігорю за службу, — резюмував глава держави, — й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Служба безпеки України провела масштабну та успішну операцію, нейтралізувавши небезпечну агентурну мережу ворога у прифронтовому регіоні. Російські куратори планували масштабну ліквідацію українських захисників за допомогою підступних методів.