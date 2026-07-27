Вечірка для військових могла стати масовим вбивством: що вигадали «благодійники»

Служба безпеки України провела масштабну та успішну операцію, нейтралізувавши небезпечну агентурну мережу ворога у прифронтовому регіоні. Російські куратори планували масштабну ліквідацію українських захисників за допомогою підступних методів.

Затримані підозрювані, фото: СБУ

Як повідомили у відомстві, військова контррозвідка Служби безпеки, за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада, зірвала серію терактів російських спецслужб у Харківській області. У результаті чітко спланованих дій правоохоронці затримали двох поплічників фсб, які займалися безпосередньою підготовкою вбивств.

Слідчі з'ясували, що зловмисники потрапили на гачок ворожих спецслужб під час пошуку швидкого доходу в інтернеті. Спочатку куратори перевіряли їх на менш небезпечних завданнях.

"Як встановило розслідування, обоє агентів були завербовані ворогом дистанційно через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків", — зазначають у пресцентрі СБУ, описуючи перші кроки фігурантів у ролі диверсантів. — Погодившись на співпрацю з агресором, вони спочатку виконували тестові завдання: робили фото- та відеофіксацію окремих об’єктів, а також здійснили підпал автомобіля Сил оборони".

Згодом завдання стали куди більш жорстокими. Російські спецслужби розробили цинічний план, залучивши своїх посібників до організації фіктивного заходу, щоб зібрати військовослужбовців в одному місці.

"Згодом рашисти залучили агентів до спроби убити воїнів Сил оборони під час "благодійної" вечірки, яку насправді організували російські спецслужби", — констатують у спецслужбі.

Для реалізації цього замислу фігуранти винайняли заміське помешкання та поширили оголошення про захід у локальних соцмережах. Бажання прийти на зустріч виявили кілька десятків людей, переважна більшість яких — чинні військові.

"За задумом ворога, під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, — розкривають деталі кривавого плану оперативники контррозвідки, — вживання яких призводить до летальних наслідків".

Паралельно з підготовкою отруєння диверсанти збирали вибуховий пристрій масою 10 кілограмів. Проте контррозвідники спрацювали на випередження. Одного зі зловмисників схопили просто на вулиці, коли він ніс у наплічнику готову бомбу. Його спільницю затримали безпосередньо в орендованому будинку під час виготовлення хімічних компонентів. Речові докази, телефони із листуванням та інструкціями від фсб було вилучено на місці.

На підставі зібраних доказів затриманим оголошено про підозру за фактом готування до теракту та нелегального поводження зі зброєю чи вибухівкою. Суд уже відправив обох фігурантів під варту без можливості виходу під заставу. За скоєні злочини їм загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що жертв чергового воєнного злочину російських окупантів на території Київської області стало більше. Лікарям не вдалося врятувати життя одного з поранених під час ворожого обстрілу, що стався 24 липня.