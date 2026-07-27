Вечеринка для военных могла стать массовым убийством: что придумали «благотворители»

Служба безопасности Украины провела масштабную и успешную операцию, нейтрализовав опасную агентурную сеть врага в прифронтовом регионе. Российские кураторы планировали масштабную ликвидацию украинских защитников с помощью коварных методов.

Задержанные подозреваемые, фото: СБУ

Как сообщили в ведомстве, военная контрразведка Службы безопасности при личной координации главы СБУ генерал-майора Александра Поклада сорвала серию терактов российских спецслужб в Харьковской области. В результате четко спланированных действий правоохранители задержали двух приспешников ФСБ, занимавшихся непосредственной подготовкой убийств.

Следователи выяснили, что злоумышленники попали на крючок вражеских спецслужб в поиске быстрого дохода в интернете. Сначала кураторы проверяли их на менее опасных задачах.

"Как установило расследование, оба агента были завербованы врагом дистанционно через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков", — отмечают в пресс-центре СБУ, описывая первые шаги фигурантов в роли диверсантов. — Согласившись на сотрудничество с агрессором, они сначала выполняли тестовые задания: производили фото- и видеофиксацию отдельных объектов, а также осуществили поджог автомобиля Сил обороны".

Впоследствии задачи стали куда более жестокими. Российские спецслужбы разработали циничный план, привлекая своих пособий к организации фиктивного мероприятия, чтобы собрать военнослужащих в одном месте.

"Впоследствии рашисты привлекли агентов к попытке убить воинов Сил обороны во время "благотворительной" вечеринки, которую действительно организовали российские спецслужбы", — констатируют в спецслужбе.

Для реализации этого замысла фигуранты сняли загородное жилье и распространили объявления о мероприятии в локальных соцсетях. Желание прийти на встречу обнаружили несколько десятков человек, подавляющее большинство которых действующие военные.

"По замыслу врага, во время проведения мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, – раскрывают детали кровавого плана оперативники контрразведки, – употребление которых приводит к летальным исходам".

Параллельно с подготовкой отравления диверсанты собирали взрывное устройство массой 10 кг. Однако контрразведчики сработали на опережение. Одного из злоумышленников схватили прямо на улице, когда он нес в рюкзаке готовую бомбу. Его сообщницу задержали непосредственно в съемном доме при изготовлении химических компонентов. Вещественные доказательства, телефоны с перепиской и инструкциями от ФСБ были изъяты на месте.

На основании собранных доказательств задержанным объявлено о подозрении по факту готовки к теракту и нелегальному обращению с оружием или взрывчаткой. Суд уже отправил обоих фигурантов под стражу без выхода под залог. За совершенные преступления им грозит максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что жертв очередного военного преступления российских оккупантов на территории Киевской области стало больше. Врачам не удалось спасти жизнь одного из раненых во время вражеского обстрела, произошедшего 24 июля.