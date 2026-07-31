Покушение на командира «Хартии»: Зеленский сообщил о задержании нападающих и реакции СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке покушения на командира 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" полковника Игоря Оболенского. По словам главы государства, правоохранители сработали оперативно, благодаря чему непосредственного исполнителя нападения, а также его приспешника уже удалось задержать.

Игорь Оболенский. Фото из открытых источников

Глава страны лично пообщался с военным командиром после инцидента, выразив ему полную поддержку. Параллельно Президент заслушал подробную информацию от руководителя Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Поклада о деталях этого чрезвычайного происшествия и ходе следствия.

Правоохранительные органы проводят все соответствующие неотложные следственные мероприятия для установления мотивов и заказчиков преступления. Верховный главнокомандующий четко дал понять, что этот инцидент расценивается как посягательство на безопасность всего государства, и реакция на него будет максимально жесткой.

"На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим", — подчеркнул в своем обращении Владимир Зеленский.

Несмотря на инцидент, командир Хартии продолжает выполнять свои обязанности по защите родины. Президент отметил устойчивость военного и призвал его не сбавлять обороты в борьбе с российскими захватчиками.

"Поблагодарил Игоря за службу, — резюмировал глава государства, — и пожелал бить по оккупантам еще сильнее. Слава Украине!".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Служба безопасности Украины провела масштабную и успешную операцию, нейтрализовав опасную агентурную сеть врага в прифронтовом регионе. Российские кураторы планировали масштабную ликвидацию украинских защитников с помощью коварных методов .