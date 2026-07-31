Массированные атаки на Киев: стало известно, кто помогал России

Служба безопасности Украины успешно заблокировала деятельность очередного информатора российских спецслужб, помогавшего врагу уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства. Силовики задержали завербованного агента ФСБ, занимавшегося подготовкой новой волны комбинированных ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации. Под прицелом оккупантов находились тепловые электроцентрали и ключевые электрические подстанции, которые обеспечивают светом и теплом Киевскую и Житомирскую области.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно доказательной базе, которую собрали следователи и киберспециалисты СБУ, у злоумышленника был более широкий круг задач, чем просто охота на энергетику. Параллельно он активно собирал координаты пунктов дислокации подразделений сил обороны на северных рубежах страны.

Как установили оперативники в ходе расследования, в пользу врага работал житель Житомирщины, трудоустроенный на местном предприятии по обработке гранита. Мужчина стал легким объектом для вербовщиков, когда пытался найти легкие деньги на просторах популярного мессенджера.

"В поле зрения российских спецслужбистов, — сообщили в пресс-службе СБУ, — мужчина попал во время поиска "быстрых" заработков в Телеграм-каналах".

Получив инструкции от своего куратора, предатель начал сбор информации. Пользуясь своим профессиональным статусом, он оформлял выезды как обычные рабочие командировки. Под этим прикрытием фигурант фиксировал разрушение и оценивал результаты прежних прилетов по энергетическим узлам в обеих областях.

В то же время, он не оставлял без внимания и украинских военных. Человек тщательно вычислял локации с наибольшей концентрацией живой силы и техники ВСУ, а также охотился на координаты действующих военных аэродромов и тренировочных полигонов.

Однако реализовать преступные планы до конца фигуранту не удалось. Представители СБУ заранее просчитали действия предателя, документировали каждый его шаг и провели операцию по задержанию непосредственно на его рабочем месте.

"Также Служба безопасности приняла комплексные меры, — отметили в ведомстве, комментируя защиту стратегических точек, — чтобы обезопасить объекты и локации, которые разведывал фигурант".

Во время проведения санкционированных обысков у задержанного был обнаружен мобильный телефон, где хранилась полная переписка и другие бесспорные доказательства его сотрудничества с представителями страны-агрессора. По материалам дела следователи объявили задержанному подозрение по второй части 111-й статьи Уголовного кодекса Украины, наказывающей за государственную измену, совершенное во время военного положения.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения — его отправили в следственный изолятор под стражу без возможности выйти под залог. Если вина мужчины будет полностью доказана в суде, ему грозит максимальное наказание — приговор к пожизненному заключению с полной конфискацией всего имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о совершении попытки покушения на командира 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" полковника Игоря Оболенского.