Масована атака “шахедів”: де є загроза обстрілу (ОНОВЛЕНО)

Росія атакує Україну ударними дронами. У Києві та низці областей — повітряна тривога.

Дрон. Ілюстративне фото

За даними Повітряних сил ЗС України станом на 23:38 ворожі дрони тримали наступний курс:

БпЛА на Чернігівщині, курс — південний чи південно-західний;

БпЛА на Харківщині, курс — західний чи північно- чи південно-західний;

БпЛА на Полтавщині, курс — південний, західний чи південно-західний;

БпЛА на сході Київщини, курс — західний;

БпЛА на Дніпропетровщині, курс — південний чи північний;

БпЛА на півночі Херсонщини та сході Миколаївщини, курс — північно-західний;

БпЛА з ТОТ на Дніпропетровщину (Нікопольський р-н);

БпЛА на півдні та сході Кіровоградщини, курс — західний/північно-західний;

БпЛА на півдні Черкащини, курс — північний.

Станом на 23:44 у Повітряних силах попередили, що в повітряному просторі країни перебуває декілька десятків ворожих ударних БпЛА.

“Основна маса на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Перебувайте в укриттях до відбою!”, — йдеться у повідомленні.

Станом на 23:48 відомо, що БпЛА рухаються у напрямку обласних центрів — Київ, Дніпро, Полтава, Черкаси.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко попередив:

“Складна ніч, багато роботи в захисників неба. Бережіть себе”.

Військовий аналітик, інженер і спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що давно не бачив стільки “шахедів” у небі.

Станом на 00:09 у Повітряних силах повідомили про рух дронів у напрямку Києва, Сум, Харкова, Дніпра.

У КМДА попередили, що через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням.

У КМДА попередили, що через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням.




